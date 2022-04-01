Зеленоградск – отличное место для отдыха

Новый туристический сезон претерпел серьезные изменения. Если раньше многие стремились посетить южные регионы, то сегодня появился интерес к Калининградской области и пляжам Балтийского моря. С 1-го марта тут были отменены все ограничения, связанные с Ковид-19, что делает планирование и сам отдых более комфортабельными.

Сезон отдыха на Балтике начинается с кона июля, именно в это время тут устанавливается наиболее комфортная температура воздуха и воды. Но время для купаний не самое длительное, поэтому рекомендуется планировать его на летние отпуска.

Одним из наиболее подходящим городом для отдыха на Балтике является Зеленоградск. Это курорт со знаменитыми песчаными пляжами, уютными мини-отелями и развитой инфраструктурой. Город находится всего в 32 километрах от Калининграда, доехать сюда можно на личном транспорте или через аэропорт Храброво. Из Калининграда в Зеленоградск ходят автобусы и электрички, также можно воспользоваться такси.

Отдых в Зеленоградске – это отличная возможность насладиться мягким, приятным климатом и многочисленными курортами. Изначально местность развивалась в качестве места для оздоровления, тут были открыты и активно развивались бальнеологические и грязевые курорты. Первая подобная лечебница с использованием уникальных свойств целебной грязи была открыта еще в 1884 году. И сегодня бальнеология и грязелечение остаются основными направлениями, развивающимися в городе.

Всем решившим приехать на Балтийские курорты предлагаются уютные пляжи, гидромассажные процедуры, фито-солевые и жемчужные ванны. Этот курорт идеально подходит для тех, кто решил оздоровиться, особенно для страдающих заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системы.

– это предмет особой гордости местных жителей. Общая протяженность до двух километров, ширина полосы около 200 метров. Песок мелкий и золотистый, быстро прогревающийся летом. Местные пляжи еще получили название «сковородка» за свою форму и защищенность от ветра. Уклон к пляжам пологий и удобный, что подходит для отдыхающих с детьми.

На побережье Балтийского моря работают многочисленные отели, среди которых выделяется «Золотая миля». Именно тут можно отдохнуть самостоятельно или со всей семьей, насладиться песчаными пляжами и ласковым морем. На территории действуют открытые площадки для отдыха и игр, детские комнаты. Гостям предоставляются комфортабельные номера. Для бронирования мест или получения дополнительной информации звоните нам или оставляйте заявку на сайте