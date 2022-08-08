Как добраться в Калининград и Калининградскую область в 2022 году

Внимание! В связи с постоянно меняющейся ситуацией необходимо следить за актуальной информацией о возможности транзита в Калининград через сопредельные государства. Наиболее удобным и беспроблемным способом на данный момент остается только авиатранспорт, для передвижения с авто – паромная переправа.

Калининградская область, в отличие от других регионов России, не примыкает к материковой части, что вызывает определенные трудности для проезда. С июня 2022 года ЕС создало условия частичной транспортной блокады, то есть проезд через сопредельные государства стал серьезно затруднен. Это касается не только грузоперевозок, но и посещения области ее жителями и гостями.

Как можно добраться в калининградскую область в 2022?

Калининградская область остается одной из наиболее популярных туристических зон. Это связано с особенностями климата, наличием широкой полосы вдоль побережья Балтийского моря и приятным климатом, который колеблется от континентального до умеренного. Большим преимуществом также является развитая туристическая инфраструктура этого полуэксклава.

Привычный маршрут, которым пользовались граждане РФ, пролегает через Литву. С июня перевозка грузов по нему практически перекрыта, также стали возникать трудности и для жителей России и области, которые обычно пересекали границы на автомобиле или посредством ж/д транспорта.

На автомобиле

Сегодня для тех, кто хочет ехать в Калининградскую область на авто, доступен только транзит, то есть пересечение территории Литвы с нахождением на данной территории не больше 24 часов. Для этого надо получить УТД, то есть упрощенный транзитный документ. Его выдача возобновлена с 28 марта. Но тут возникают сложности, так как из РФ ехать в Калининград не получится. Консульство Литвы закрыто и работает только в Советске и Калининграде. То есть получить УТД могут исключительно те, кто уже находится на территории КО или жители этого региона.

Для пересечения сопредельной территории гражданам РФ также надо иметь шенгенскую визу, ВНЖ для любой европейской страны или гражданство ЕС. В этом случае никаких препятствий для проезда на авто нет. Упрощенный транзитный документ выдают исключительно для тех, кто имеет основания для взъезда в КО. Кроме того, необходимо пройти пограничный контроль, который был ужесточен и усложнен. Наличными сумма средств с собой не может превышать 10 тыс. долл. США на одно лицо, кроме того, на пересечение границы может потребоваться немало времени. Со стороны Литвы в КО пускают тех, что имеет на территории области бизнес-интересы, недвижимость или родственников.

Ж/д сообщение

Поездки поездом в Калининград с материковой части РФ осуществляются на основании так называемого соглашения о транзите. В июне 2022 работали такие направления:

079Ч/080Ч – от Санкт-Петербурга;

029Ч/030Ч – из Москвы;

359С/360Ч – из Адлера.

Для того, чтобы проехать через территорию Литвы, необходимо иметь загранпаспорт и шенгенскую визу. В этом случае в кассах будет оформлен билет, дающий право на проезд.

Авиатранспорт

Авиарейсы в 2022 не утратили своей актуальности и пользуются большой популярностью. Они не имеют таких ограничений, как пересечение наземной части, но время в пути увеличилось. Вместо 30 минут на путь требуется от 60, из Москвы длительность рейса выросла до 2,5 часа. Такое увеличение связано с тем, что новый маршрут пролегает не над территорией ЕС, а над акваторией Балтийского моря. кроме того, сегодня в КО можно попасть из таких городов, как Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Ярославль, Минск, Анталья, Казань и другие. Время полета надо уточнять в аэропорту отбытия, так как оно может быть увеличено.

Паромная переправа

Одним из способов, как можно проехать на территорию КО, является паромная переправа. Рейсы осуществляются из Усть-Луги в Балтийск, они доступны для пассажиров и перевозки грузов. Стоимость перевозки авто и автовладельца немаленькая – около 42 тыс. рублей, при этом кают на пароме всего 12, а проезд пассажира без авто невозможен. Действующее ранее пассажирское направление из ЛО в Калининград на данный момент не действует, так как в условиях эпидемиологических ограничений оно стало неприбыльным и было закрыто. Однако сейчас имеются планы открытия данного направления, которое должно возобновить полноценную работу этой осенью.

На данный момент рабочими являются три направления:

грузопассажирский «Балтийск», работает на постоянной основе;

грузопассажирский «Амбал»;

автомобильно-железнодорожный «Маршал Рокоссовский», рассчитан на 78 авто или 80 вагонов, специально разработан для калининградского направления;

с сентября открывается направление, на котором будет работать «Генерал Черняховский».

Общее время движения н пароме составляет 36-40 часов, необходима предварительная заявка. К переправе авто следует доставить не позже, чем за две суток, поездки пассажиров без личного транспорта пока невозможны.

Будет ли изменена сложившая ситуация с транспортной блокадой? На данный момент это не известно, но отмену перевозки грузов в ближайшее время ждать не следует. Пассажирские перевозки также серьезно затруднены, что уже вызвало достаточно жесткую реакцию со стороны РФ. Наиболее удобным и беспроблемным способом на данный момент остается только авиатранспорт.